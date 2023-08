Il killer di Carol Maltesi aggredito nel sonno dal compagno di cella

Davide Fontana, il 44enne condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Carol Maltesi, sarebbe stato aggredito nella notte dal suo compagno di cella. Proprio per questo motivo le autorità avrebbero deciso di trasferire Fontana dal carcere di Busto Arsizio a quello di Pavia. Fontana sarebbe stato colpito alla testa nel sonno: l'aggressione risale a qualche giorno fa, ma la notizia è trapelata soltanto nelle scorse ore. Il bancario food-blogger 44enne, stando a quanto emerso, è stato aggredito con una penna alla testa procurandogli delle ecchimosi. È stato lo stesso Fontana a dare l'allarme nel cuore della notte. Il 44enne è stato prima accompagnato in infermeria e medicato, successivamente è stato trasferito nel reparto di sicurezza a Pavia. Quest'ultima struttura, infatti, è dotata di un'area protetta che accoglie chi ha commesso gravi delitti, tra cui quelli sessuali verso donne e minori.

Trasferimento non collegato con l'aggressione

Secondo quanto riferito all'Agi da Stefano Paloschi, legale di Fontana, il passaggio da un carcere all'altro "non è collegato a questo episodio". "Fontana è da sempre preso di mira in carcere per il tipo di reato per il quale è stato condannato - ha spiegato l'avvocato - Sono le logiche del carcere mentre è bene sottolineare che con l'aggressione non c'entrano nulla le motivazioni della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio e oggetto di polemiche su alcuni media. Quanto al trasferimento, sapevamo che sarebbe avvenuto. A Busto Fontana ha ricevuto diverse minacce e quando si muoveva lui, anche solo per andare in bagno, si evitava che venisse a contatto con gli altri reclusi per evitare problemi" Lo scorso mese di giugno il bancario era stato condannato a 30 anni di carcere dal tribunale di Busto Arsizio. I giudici avevano inflitto la condanna escludendo l'aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. La sentenza era arrivata dopo sette ore di camera di consiglio.

Il terribile omicidio di Carol Maltesi

Il delitto risale all'11 gennaio del 2022, quando con un profilo falso creato su OnlyFans, piattaforma dove ogni tanto la vittima pubblicava video durante la pandemia, Fontana ha chiesto un filmino "custom bondage", nel quale la vittima avrebbe dovuto essere completamente legata a un palo da lap dance, incappucciata e imbavagliata, secondo l'accusa quindi, impossibilitata a difendersi.

Il 44enne l'ha quindi colpita a martellate in testa e poi sgozzata. Ha sezionato il cadavere in 18 parti, riposti in un congelatore acquistato su Amazon fino a fine marzo, quando ha tentato prima di bruciare i resti con un barbecue e alla fine li ha abbandonati nel Bresciano. Per settimane, usando il cellulare della giovane, aveva risposto ai messaggi di parenti e amici, fingendosi lei. Secondo la Procura l'uomo ha agito per motivi legati alle scelte della donna: Carol gli aveva da poco confidato di aver deciso di trasferirsi a Verona, per stare più vicino al suo bimbo, avuto da una precedente relazione. La difesa lo ha invece escluso, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la confessione di Fontana. Durante l'udienza di oggi sono stati ridimensionati anche i risarcimenti: assegnati 180mila euro al figlio, 20mila al padre del bimbo e 100mila euro ai genitori.

