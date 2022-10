Morto il portiere Davide Gavazzi, infarto fatale prima della partita

Non ce l'ha fatta Davide Gavazzi, portiere 28enne Montagna Pistoiese, squadra che milita nel campionato di calcio di Seconda Categoria. Il calciatore è deceduto stamattina dopo aver accusato un malore nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 ottobre, intorno alle 15, prima del fischio d'inizio della partita contro la Cintolese, valida per il secondo turno di Coppa Toscana. Durante il riscaldamento il portiere ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Sul posto, oltre ai compagni e i dirigenti, sono arrivati anche i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato il 28enne in attesa dell'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato d'urgenza il calciatore all'ospedale Careggi di Firenze. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: il giovane si è spento dopo una notte di ricovero nel reparto di terapia intensiva.

"Lo abbiamo visto accasciarsi e perdere improvvisamente conoscenza sotto i nostri occhi. Siamo scioccati, continuiamo a sperare e ad incrociare le dita - ha raccontato a La Nazione Alessandro Petrolini, dirigente della Montagna Pistoiese - Un momento prima era sorridente, in un attimo è crollato. Abbiamo allertato subito i soccorsi, mentre gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Vogliamo ringraziare anche i dirigenti e i giocatori del Cintolese per il supporto mostrato. Siamo distrutti, non possiamo far altro che sperare che tutto vada per il meglio". Anche l'allenatore Marco Iori si è detto sotto shock: "È accaduto tutto in un attimo, durante il riscaldamento abbiamo visto Davide accasciarsi e ci siamo resi conto di quanto fosse grave. Pochi secondi prima era sorridente, pronto per giocare: poi è andato giù... Abbiamo utilizzato anche il defibrillatore, poi è arrivato l'elisoccorso. Siamo distrutti". Intanto, dal pomeriggio di ieri, sono tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio giunti dalla Figc e da altri club.