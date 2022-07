Davide ed Erica: la coppia era in cordata insieme sulla Marmolada

Da ieri non si hanno più notizie di Davide Miotti, guida alpina, originario di Cittadella (provincia di Padova) ma residente a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, dov'è titolare del negozio 'Su e giù sport', e della moglie Erica Campagnaro. I due si trovavano a Punta Penia, sulla vetta della Marmolada. Il crollo dell'enorme serracco non gli avrebbe lasciato scampo. I due coniugi risultano tra i dispersi, ma le speranze che vengano ritrovati vivi diminuiscono di ora in ora. Davide ed Erica erano in cordata insieme. Avevano due figli, un ragazzo di 15 anni e una ragazza più grande. Miotti era una guida esperta ed abilitata. Non uno sprovveduto. Quelle montagne le conosceva bene come dimostrano le foto e i post condivisi sulla sua pagina facebook.

"Ricordo Davide come un ragazzo in gamba, un esperto di alpinismo, aveva fatto della sua passione un lavoro, con lui la moglie Erica Campagnaro, una coppia unita, siamo davvero addolorati per questa tragedia". Lo ha detto all'Ansa il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, amico d'infanzia di Davide ed Erica. Miotti "era una persona espertissima" dice invece al 'Gazzettino' il presidente del Cai di Castelfranco Veneto Baldassa. "So che si tende a dirlo di tutti in queste circostanze. Ma lui lo era oggettivamente. Era abilitato a fare questo". Nessuno poteva prevedere un crollo così imponente ed esteso.