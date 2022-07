Davide Paitoni si è suicidato: era in carcere per l'omicidio del figlio Daniele

Davide Paitoni, in carcere per avere ucciso il figlio Daniele di sette anni a Morazzone (Varese) l'1 gennaio scorso, si è suicidato. Paitoni, 40 anni, si è tolto la vita nella sua cella nel carcere di San Vittore. La notizia è resa nota dalla Procura di Varese.

Lo stesso procuratore Daniela Borgonovo spiega che "il 6 luglio gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini per l'omicidio del figlio e domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato in un altro procedimento a suo carico, quello per il per tentato omicidio di un collega di lavoro". Solo ieri il gip di Varese aveva respinto la richiesta di una perizia psichiatrica, stabilendo che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l'esame. "Ognuno faccia i conti con la propria coscienza", dice il legale di Davide Paitoni, Stefano Bruno, all'agenzia Ansa.

Paitoni e la coltellata alla gola del figlio

Paitoni, 40 anni, era magazziniere in una azienda di ferramenta. Quando ha ucciso il figlio era agli arresti domiciliari per l'aggressione a un collega di lavoro. Aveva però regolare permesso di vedere il figlio. L'1 gennaio la tragedia: ha ucciso il piccolo a coltellate e poi ha tentato di uccidere la moglie, con la quale la relazione si era interrotta.

Secondo gli inquirenti Davide Paitoni avrebbe infilato uno straccio in bocca al figlio, poi avrebbe anche messo del nastro da meccanico e avrebbe sferrato la coltellata fatale alla gola. Il corpo del bambino è stato trovato in un armadio e accanto due bigliettini scritti a penna. "So che non sarò perdonato, ma l'ho fatto per vendicarmi di quella donna che mi ha tradito", ha scritto Paitoni rivolgendosi al padre Renato, annunciando l'intenzione di uccidere la ex moglie e poi di farla finita per "raggiungere la mamma in cielo".