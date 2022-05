Davide Pavan travolto e ucciso da un poliziotto: "Trovato sull'asfalto dalla fidanzata"

"Spero che almeno tutto questo dolore possa spingere altre persone a riflettere: non ci si mette alla guida dopo aver bevuto". Sono le amare dichiarazioni al Corriere della Sera di Claudio Pavan, il padre di Davide travolto e ucciso domenica da un poliziotto di 28 anni.

Samuel Seno, l’investitore, è un poliziotto della questura di Treviso e giocatore di rugby che proprio domenica, dopo l’ultima partita di campionato, pare avesse festeggiato il suo addio alla squadra. Il tasso alcolemico nel sangue era di 1,10, oltre il doppio del limite consentito (0,50). "Ci fa stare ancora più male l’idea che ad ammazzare nostro figlio sia stato un agente - le parole della madre - Uno che per lavoro gli incidenti di questo tipo dovrebbe contrastarli". Il poliziotto è agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Quando c’è stato l’incidente, l’auto e il motorino viaggiavano in direzioni opposte: Seno ha perso il controllo, ha invaso l’altra corsia travolgendo il 17enne, e poi ha finito la corsa su una pista ciclabile.

La prima ad arrivare sul posto dell'incidente è stata la fidanzata: "Da circa un anno Davide aveva una fidanzatina - ha detto la madre -. Era partito da casa sua per tornare qui, e lei dopo un po’ aveva provato a telefonargli ma non le rispondeva. Allora, con il telefonino, l’ha geolocalizzato e ha notato che il segnale rimaneva fermo lungo la strada. S’è preoccupata e ha chiesto ai genitori di accompagnarla. Quando siamo arrivati era sdraiata sopra di lui, lo abbracciava. Ci ha detto: “Lo sto riscaldando con il mio corpo”. Credeva davvero di poterlo salvare, ma era già morto. È rimasta stretta al suo fidanzatino per un tempo interminabile".