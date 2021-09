Davide Pecorelli: cosa non torna nel giallo dell'imprenditore ritrovato vivo su un gommone dopo 8 mesi

Un epilogo da film. Dopo quasi nove mesi l'imprenditore Davide Pecorelli, ex arbitro della Valtiberina, è stato ritrovato sano e salvo su un gommone, nel mar Tirreno, mentre stava cercando di attraccare sull'isola di Montecristo. Pecorelli, 45 anni, originario di Lama di San Giustino ma con legami a Sansepolcro e nel resto della provincia di Arezzo, era scomparso nel nulla lo scorso gennaio dopo un viaggio in Albania dove era andato per lavoro.

L'auto che l'uomo aveva noleggiato all'aeroporto di Tirana era stata ritrovata carbonizzata poco dopo la scomparsa nella zona di Puka, a nord della capitale albanese. Di Pecorelli, titolare di un albergo e di negozi di parrucchiere nell'Aretino e in provincia di Perugia, non c'era invece nessuna traccia. E così è stato per più di otto mesi. Fino al colpo di scena di qualche giorno fa.

L'imprenditore, secondo quanto ricostruito, si trovava all'isola del Giglio e venerdì scorso avrebbe deciso di spostarsi verso Montecristo a bordo di un'imbarcazione. Tuttavia una volta arrivato nei pressi dell'isola avrebbe avuto difficoltà nell'attraccare a causa del mare mosso. I carabinieri della forestale lo hanno così raggiunto e portato sull'isola ma l'uomo era privo di documenti. L'identificazione è avvenuta poi alla caserma di Piombino. Dopo quasi nove mesi Pecorelli ha così fatto ritorno a casa propria insieme alla moglie. Qui ha potuto abbracciare i 4 figli, il padre e il fratello maggiore. Già oggi però è atteso alla procura di Perugia, dove potrà raccontare la sua versione dei fatti.

Il viaggio in Albania e la scomparsa

Sono molti i punti oscuri su cui fare luce in una vicenda ancora avvolta da un alone di mistero. L'uomo infatti aveva raggiunto l'Albania dove contava di vendere un macchinario utilizzato nell'estetica per risollevare i propri affari. Secondo quanto emerso dalle indagini, Pecorelli sembra che avesse difficoltà sia con l'albergo a due stelle di Lama che con i negozi di parrucchiere di San Giustino Umbro, Sansepolcro, Città di Castello e Corciano.

Cosa sia successo in Albania però ancora non è chiaro. L'auto che aveva noleggiato a Tirana nel dicembre scorso, fu ritrovata il 6 gennaio a Puke, nel nord del Paese, distrutta dalle fiamme. Al suo interno c'erano dei resti (ossa), il suo orologio di Pecorelli e il telefonino. Gli inquirenti albanesi pensarono subito ad un suicidio. Quelli italiani invece maturarono l'idea che dietro alla scomparsa ci fosse un crimine violento, tanto da aprire un fascicolo per omicidio colposo. I resti furono inviati in Italia per analizzarne il dna: ma il materiale era esiguo e ridotto male e l'esame non diede alcun esito.

Il ritrovamento sull'isola di Montecristo e le indagini

Poi venerdì scorso l'improvvisa riapparizione. L'imprenditore avrebbe passato due giorni all'isola del Giglio, in un bed and breakfast. Ma a fare cosa? I carabinieri avrebbero chiesto i documenti alla struttura ricevttiva dai quali emergerebbe un'identità diversa: secondo gli inquirenti quei documenti non sarebbero stati regolari, riportavano un nome diverso.

Una delle ipotesi, per ora senza riscontro, è che Pecorelli sia andato all'isola del Giglio con uno scopo. Addirittura parlano di una passione per la numismatica e della possibilità che avesse con sé quanche moneta da collezione, di valore, da poter vendere. Ma al momento non sarebbero stati trovati elementi concreti a suffragio di questa tesi investigativa.

Quello che invece appare certo è che ci sia stato un segnale, forse involontario, nei giorni scorsi della presenza in vita dell'imprenditore. Sarebbe infatti stato fatto un prelievo in un bancomat di Roma. Come accade solitamente, la banca a inviato un messaggio di conferma, che è stato notato dalla compagna di Pecorelli riaccendendo le speranze. Ora che Pecorelli è stato ritrovato sano e salvo potrà raccontare agli inquirenti come ha trascorso questi otto mesi da romanzo.