L'incidente

Davide Rebellin investito e ucciso da un camion pirata

Rebellin era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. I carabinieri sono al lavoro per tentare di ricostruire le dinamiche dell’incidente e individuare il camionista, che potrebbe non essersi accorto di nulla