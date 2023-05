Tragedia nel motociclismo, Davide Rolando investito e ucciso in pista

Non c'è stato nulla da fare. Davide Rolando, 47enne pilota di moto di Almese (Torino) e titolare di un centro meccanico a Borgone di Susa, è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, nel corso delle prove libere al Cremona Circuit di San Martino del Lago.

Come riporta TorinoToday, in seguito a una caduta con la sua Bmw1000, è stato investito da un altro motociclista, un bergamasco, mentre stava allontanandosi dalla pista. Rolando stava spostandosi dal punto in cui era accidentalmente caduto, tra la terza e la quarta curva dopo la linea di partenza, per mettersi in sicurezza. Si tratta di due piloti esperti, con molte gare alle spalle. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Vani i lunghi tentativi di rianimarlo, il pilota è deceduto. La salma è stata già affidata ai familiari. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere del circuito e tutti gli elementi necessari a ricostruire i fatti. Davide Rolando correva dal 2017 nella categoria Race Attack. L'anno scorso sulla stessa pista erano morti altri due piloti.