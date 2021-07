De Donno, sul web impazza la teoria del complotto: "Lo hanno ammazzato"

A poche ore dalla tragica morte del medico, uno dei principali sostenitori della plasmoteria come arma contro il coronavirus, migliaia di utenti mettono in dubbio che si sia tolto la vita

''Lo hanno ammazzato'',''È stato fatto fuori perché dava fastidio alle industrie farmaceutiche e ai poteri forti, ''Davvero pensate che si sia suicidato'': sulla morte di Giuseppe De Donno, l’ex primario dell’ospedale Carlo Poma di Mantova ritrovato ieri impiccato nella sua abitazione di Curtatone, impazza la teoria del complotto. Ovviamente il web è il terreno più fertile per questo genere di teorie, tanto che, a poche ore dalla tragica scomparsa dello pneumologo, uno dei principali sostenitori della plasmoteria come arma più efficace per combattere il Covid, su Facebook è spuntato un gruppo ''verità per il dottor De Donno'' con quasi 130mila iscritti.

Sulla pagina sono centinaia i commenti che fanno riferimento a sospetti sulla morte di De Donno: ''Ma davvero qualcuno pensa che il Dott. De Donno si sia suicidato?'', si chiede con tono retorico uno dei partecipanti. I commenti sono tutti dello stesso tono: ''Lo hanno fatto fuori'',''anch’io penso che lo abbiano ucciso''. Al suicidio, scrive uno degli iscritti, “non ci credo assolutamente ma mai si saprà”. E c’è anche chi lancia una manifestazione di massa per chiedere verità e giustizia per il pneumologo: ''Dobbiamo scendere in migliaia, le tv devono parlarne, non possiamo più fare silenzio''.

Tra gli utenti che manifestano dubbi sul suicidio del medico c'è anche il cantante Red Ronnie:'' Il Dr. Giuseppe De Donno, dopo aver salvato tante vite, è stato emarginato e oggi ha deciso di abbandonare questo pianeta… o forse qualcuno ha deciso che dovesse andarsene''. Ovviamente, a questi commenti vanno aggiunti le decine di post che alludono, senza mezzi termini, alla possibilità che De Nonno sia stato assassinato: ''Hanno ucciso l’onorevole dottore Giuseppe de Donno. Sì, ammazzato, l’hanno impiccato. Gli hanno legato una corda attorno al collo per farlo smettere di salvare vite. Siamo vittime ed assassini nello stesso momento se non prendiamo coscienza di quello che realmente sta succedendo'' oppure ''Ragazzi ora si è arrivati alla fine, hanno ammazzato il dott. Giuseppe de Donno. Fu cacciato dall’ospedale perché salvava tutti con zero morti è alle aziende farmaceutiche e company non va bene tutto questo. Lo hanno trovato impiccato, vuol dire che lo hanno ammazzato. Un giorno si saprà tutta la verità''.

Ma se una parte del popolo del web crede nella storia del complotto, ci sono moltissimi altri utenti che respingono ogni macchinazione, giudicandola fuori luogo in un momento di lutto come questo.