De Luca blocca lo sbarco dei migranti: "Troppi casi covid"

"Bloccare gli sbarchi", sentenzia Vincenzo De Luca, riferendosi al "caso" della nave Ocean Viking approdata alle 9,15 al porto di Salerno, con a bordo 387 migranti, di cui 149 minori, soccorsi nei giorni scorsi dalla ong Sos Mediterranée. La prefettura, di intesa con il comune di Salerno, ha predisposto un piano per l'accoglienza. E le attività al porto sono andate avanti per buona parte della mattinata. Dopo i controlli sanitari e l'identikit, in giornata i minori non accompagnati saranno smistati in centri di accoglienza individuati dal ministero dell'Interno in provincia di Salerno.

Ma De Luca non ci sta. "In relazione alla nave "Ocean Viking" attraccata nel porto di Salerno - senza nessuna comunicazione preventiva - è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al covid - scrive il governatore della Campania -. Si ritiene indispensabile a questo punto - con la sola eccezione dei minori non accompagnati - il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima. Appare evidente, infatti, l'esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l'estensione", conclude De Luca.

La vigilia dello sbarco al porto di Salerno è stata accompagnata da numerose polemiche politiche da parte della Lega e di Fratelli d'Italia. Ora De Luca rincara la dose, chiedendo il blocco degli sbarchi e la quarantena a bordo per la Ocean Viking. Detto, fatto: il comune di Salerno ha stabilito una quarantena precauzionale a bordo della nave. "Si concorda, con l'indicazione della regione Campania, di stabilire una quarantena precauzionale per i migranti a bordo, eccezion fatta per i minori, essendo stati già accertati diversi casi di covid", si legge in una nota.