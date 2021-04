De Rossi, il Covid è battuto: "Lui e la moglie di Inzaghi torneranno a casa nei prossimi giorni"

Arrivano buone notizie per Daniele De Rossi, l'ex calciatore della Roma adesso membro dello staff della Nazionale italiana che aveva contratto il covid 19 dopo l'ultimo ritiro con la squadra di Mancini. De Rossi sta meglio e tra qualche giorno potrebbe fare ritorno a casa.

A confermarlo è Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma, che ha parlato anche dei miglioramenti della moglie dell'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, ricoverata anche lei a causa del coronavirus: ''Nei prossimi giorni potranno andare a casa. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente".

L'ex giallorosso, ora collaboratore di Mancini e la moglie di Inzaghi erano stati ricoverati perché a rischio polmonite. "Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, è prepotente con i piu' anziani'', ha aggiunto Vaia che poi ha parlato di una eventuale vaccinazione dei calciatori in vista degli Europei di calcio, che inizieranno il prossimo 11 giugno: "Il confine tra privilegiati e popolazione sensibile è un confine molto sfumato. La polemica sta diventando stantia. Tutti hanno bisogno di essere vaccinati, anche i giovani, ma con poche dosi vanno fatte delle scelte. Io penso che se vogliamo dare un senso agli Europei e al mondo del calcio, tutti gli italiani consentirebbero a un piccolo gruppo di calciatori, 30 persone, di essere vaccinato per poter giocare in tranquillità. Non mi sembrerebbe affatto uno scandalo".