La vicenda

Dimessa dal pronto soccorso muore dopo cinque giorni: chiesto il processo per il medico

Gli inquirenti cercano di far luce sul decesso di Debora Berto avvenuto nel dicembre del 2020 per un malore improvviso. La donna era stata in ospedale lamentando dei dolori al braccio, secondo gli avvocati della famiglia venne dimessa con una diagnosi di brachialgia