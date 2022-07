Debora Pagano uccisa in casa, il marito resta in carcere: l'sos 48 ore dopo e le tracce "cancellate"

Resta in carcere Leonardo Fresta, il 40enne di Giarre (Catania) accusato di avere ucciso la compagna, Deborah Pagano, di 31 anni, trovata morta all'interno della sua abitazione. Il gip del tribunale di Catania ha convalidato il fermo. Era stato lo stesso Fresta a dare l'allarme raccontando di avere trovato la compagna morta in casa, ma gli investigatori hanno evidenziato una serie di "anomalie" da parte dell'uomo, che è stato subito fermato. La coppia ha una figlia, ma al momento dell'omicidio non era in casa perché affidata ai nonni per il weekend.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, Debora è morta la sera di venerdì 8 luglio. Sul suo corpo numerose ecchimosi, la frattura dello sterno e di una costa". Tutti motivi che hanno fatto escludere la morte per cause naturali.

E' stato il marito ad allertare i soccorsi, ma la chiamata è arrivata oltre un giorno e mezzo dopo. Perché l'allarme così tardivo? I carabinieri parlano di "contradditorie versioni rese al personale sanitario del 118 intervenuto sui luoghi, rispetto a quelle fornite nell’immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, nonché rispetto a quelle rese in sede di interrogatorio".

Sono poi state trovate tracce di sangue in casa e in bagno. Sono state individuate col luminol. C'era, per i carabinieri, una "generalizzata e ingiustificata, per le circostanze, opera di pulizia dei luoghi". Nelle indagini sono confluite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni rese da conoscenti e parenti della famiglia della vittima.

Intanto Fresta si proclama innocente anche se non riesce a fornire una spiegazione di cosa possa essere accaduto alla moglie. "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere ma continua a dire 'non sono stato io. Non ho ucciso mia moglie, non l'ho colpita io, non l'ho mai picchiata'", ha detto il suo legale.