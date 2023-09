Ucciso e decapitato, spunta un nuovo movente sull'omicidio di Mahmoud

Dopo un mese la procura ha finalmente autorizzato il dissequestro del cadavere di Mahmoud, il 19enne barbaramente decapitato e mutilato dal gestore del negozio dove lavorava e da un suo collega. Nelle prime fasi delle indagini si era pensato a un movente economico. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti ragazzo, stanco di lavorare in nero, avrebbe accettato un'altra offerta di lavoro che aveva innescato la vendetta. Ora però spunta una nuova ipotesi. Ovvero che Mahmoud abbia visto qualcosa che non doveva vedere e per questo sia stata decisa l'esecuzione. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di movimenti sospetti legati al racket dell'immigrazione: quasi tutti i giovani barbieri impiegati nei negozi di Sestri Ponente e Chiavari arrivano dall'Egitto passando per Milano e vivono in appartamenti affittati dai titolari.

La salma è rimasta per un mese a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire sia l'autopsia, sia l'esame del dna. Il corpo del ragazzo, orrendamente mutilato, era stato trovato al largo di Santa Margherita Ligure. Le sue mani erano state invece rinvenute su una spiaggia di Chiavari a distanza di 300 metri l'una dall'altra lo scorso 24 luglio. Nonostante le ricerche incessanti, la testa del 19enne non è stata trovata.

E ora la famiglia chiede di poter seppellire il giovane in Egitto, ma l'ultima parola spetta comunque al comune di Genova e al consolato egiziano. Mahmoud lavorava in Italia per inviare i soldi ai genitori e alla sorellina malata.

I due assassini si trovano in carcere, uno a Cuneo e l’altro ad Ivrea, e sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Il titolare del negozio dove lavorava il ragazzo invece, che non è indagato, si trova in Egitto. Ha chiesto, tramite i suoi avvocati, il dissequestro dell'attività.

