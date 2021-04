Il gesto di solidarietà di un giovane ristoratore: "Il mio dehors a disposizione dei locali che non ce l’hanno"

L’iniziativa del gestore di Zero Otto Panzotterie in via Bellezia a Torino in vista delle riaperture del 26 aprile: su quella strada si affacciano tante attività che altrimenti non potrebbero riaprire

"Abbiamo deciso di fare un passo indietro noi, per farne fare uno avanti ai nostri colleghi". Con queste parole Carlo Esposito, uno dei tre soci fondatori di Zero Otto Panzotterie, un locale in via Gian Francesco Bellezia a Torino, ha deciso di condividere il dehors della propria attività con i locali vicini. Un gesto di solidarietà, per venire incontro alle difficoltà dei colleghi in un momento così difficile. Via Bellezia, che si trova nel Quadrilatero Romano, è una strada su cui si affacciano in effetti diversi locali ma molti dal 26 aprile non potranno tornare alla piena attività perché non tutti hanno a disposizione un dehors esterno.

L'inziativa di supporto tra colleghi ristoratori a Torino in vista delle riaperture

"Secondo noi avere o non avere il dehors non può essere motivo di aprire o tenere chiuso un ristorante. Abbiamo quindi deciso di mettere a disposizione il nostro dehors alle attività che ci sono vicine in maniera da condividere il nostro spazio esterno e dare loro la possibilità di aprire con un paio di tavoli a testa", ha spiegato Esposito a TorinoToday, che ha pensato di dividere il proprio spazio in "isole" mettendo a disposizione dei locali vicini due tavoli per ciascuno.

L'iniziativa ha già raccolto l'adesione di alcuni locali della strada: "In questa via noi siamo gli unici fortunati ad avere un'area esterna, anche abbastanza dimensionata. Da qui nasce l'iniziativa di solidarietà per dare supporto ai nostri colleghi visto che il periodo non è buono per nessuno".