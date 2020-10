Denise Pipitone oggi compie 20 anni, la lettera del papà: “Torna da me, mia dolce rondinella”

Vent’anni. Tanti ne compie oggi Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1 settembre 2004 quando aveva poco meno di quattro anni. Le foto del suo visino continuano ancora a circolare, insieme alle ricostruzioni fotografiche elaborate dai carabinieri per mostrare quale aspetto avrebbe oggi, da bambina a giovane donna.

Il papà di Denise, Pietro Pulizzi, ha pubblicato una lettera per sua figlia in occasione di suoi 20 anni.

“Quando ero più spensierato mi piaceva scrivere. Lo facevo spesso e poi con il tempo rileggevo i miei pensieri scritti su un foglio, oggi non è più così - scrive il papà di Denise - Quello che sto per scriverti, avrei voluto dirtelo di persona. Avrei voluto abbracciare le tue espressioni nel momento in cui ti avrei detto ‘Auguri Denise', ti voglio un mondo di bene'.

Denise, oggi, mi rifugio in questa pagina, perché in qualche modo ho bisogno di dimostrarti quanto ti amo, vita mia. In questa giornata particolare, ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti, non posso far finta di nulla, non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu, continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei

“Questo giorno non si può dimenticare, i tuoi 20 anni, ti abbiamo fortemente voluta e oggi ti penseremo con amore insieme alla tua mamma e a tutte le persone a cui stai a cuore”, scrive ancora Pietro Pulizzi. “Piangerò di gioia con lacrime rivestite di amarezza e delusione, pensandoti serena e felice ovunque tu sei. Non mi arrendo e non lo faro mai. Ti aspetterò ogni minuto della mia esistenza! Ritorna da papà, mia dolce Rondinella!”.

La scomparsa di Denise Pipitone

Denise Pipione fu vista l’ultima volta la mattina del 1 settembre 2004, mentre giocava in strada nei pressi di casa sua a Mazara del Vallo, all’angolo tra le vie Castagnola e La Bruna. Ad accorgersi che la bambina è scomparsa è la nonna, che dà subito l’allarme. Si susseguono giorni di ricerche febbrili, con decine di segnalazioni, e del caso si occupa anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai Tre, ma la bambina non è mai stata ritrovata.

La sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, è stata prosciolta definitivamente nel 2017 dalla Cassazione dall’accusa di aver partecipato al sequestro della bambina, nata da una relazione extraconiugale del padre con Piera Maggio (Denise porta il cognome del primo marito della donna).

La ricostruzione fotografica dell’aspetto che avrebbe oggi Denise Pipitone diffusa lo scorso luglio dalla Procura di Marsala

Compleanno Denise Pipitone, il ricordo del Comune di Mazara del Vallo

Il Comune di Mazara del Vallo ha voluto ricordare il compleanno di Denise Pipitone con una nota ufficiale.