Denise Pipitone compie 22 anni, gli auguri di compleanno firmati dalla famiglia: "Ovunque tu sia"

"Buon compleanno Denise". Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone si rivolge così alla figlia sequestrata a Mazara del Vallo a settembre 2004. Oggi Denise Pipitone compirebbe 22 anni. "Denise. Per te, con tutte le mie forze. 18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente. Buon Compleanno Denise, ovunque tu sia". Il messaggio è firmato non solo da Piera Maggio, ma anche dal papà Pietro, dal fratello Kevin e da sua moglie Brigitte.

Sul blog ufficiale cerchiamodenise.it la speranza di arrivare alla verità non si arresterà mai, con tanto di foto del peluche preferito dalla piccola, nella speranza che lei o qualcuno che abbia informazioni utili possano imbattersi negli appelli. Si percorre ogni strada, nulla viene lasciato intentato.

A dicembre dell'anno scorso il gip di Marsala ha archiviato l'indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Nella relazione che accompagnava la proposta per la commissione d'inchiesta (non si è mai arrivati a risultati concreti) si sottolineava che la sparizione di Denise nel 2004 mentre giocava vicino a casa a Mazara, "appare ancora oggi avvolta da troppi misteri, segnata da gravi incongruenze, lambita da evidenze che portano a sospettare l'esistenza di più di un depistaggio, di un inquinamento di prove e di false testimonianze".

Come scomparve Denise Pipitone

Non si è mai venuti a capo del giallo. La mattina del 1º settembre 2004, Denise Pipitone, nata il 26 ottobre 2000 dalla relazione tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi (ma risultante all'anagrafe come figlia legittima di Tony Pipitone, all'epoca regolarmente sposato con Piera Maggio e all'oscuro di non essere il vero padre della piccola) scomparve da Mazara del Vallo, dove abitava. Inghiottita dal buio davanti a casa. Fu vista l'ultima volta dalla zia Giacoma, sorella di Piera Maggio, alle 11:45, sul marciapiede in strada, dove era rimasta da sola dopo che lei aveva richiamato in casa per il pranzo il figlietto che la stava accudendo. Al momento della sparizione Piera Maggio stava frequentando un corso di informatica e seppe della scomparsa alle 12:30 circa. La notizia venne trasmessa attraverso i media alle ore 14:00 dello stesso giorno tramite un telegiornale locale. L'ipotesi investigativa sviluppatasi attraverso gli anni indica come causa della sparizione il rapimento, gestito tramite un passaggio di staffetta tra diversi soggetti tuttora anonimi, sia il giorno stesso, sia successivamente, che aveva come obiettivo quello di far perdere le tracce della bambina.