Denise Pipitone: chiesta l'archiviazione per Anna Corona

La Procura di Marsala ha chiesto al gip l'archiviazione per Anna Corona, indagata nuovamente per il sequestro e la sparizione di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004 quando aveva quattro anni. Anna Corona è la madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola, ed è la ex moglie del papà naturale di Denise. L'archiviazione è stata chiesta anche per Giuseppe Della Chiave che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di aver visto con Denise su uno scooter lo stesso giorno della scomparsa.

Il legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha confermato la notizia aggiungendo: "Vedremo gli atti, nell'avviso non è neppure indicato il capo di imputazione. Lunedì faremo le copie degli atti, avremo 30 giorni per studiare questa mole di documenti, oltre quattromila pagine che sono state prodotte in quattro mesi. I magistrati hanno fatto tanta attività - ha detto l'avvocato di Piera Maggio -, per certi versi è un segnale di attenzione sul caso. Io non ho dubbi sul procuratore capo e su chi collabora con lui. A questo punto, valuteremo astrattamente la possibilità di fare opposizione. Non per screditare ma nel rispetto del contraddittorio, potrebbe essere utile anche per la Procura. Abbiamo fatto delle indagini difensive, le depositeremo anche noi".

"Non finisce qui...". È lo sfogo su Facebook di Piera Maggio per chiedere "giustizia" per sua figlia, dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Marsala per Anna Corona. "Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di archiviazione - dicono mamma Piera e Pietro Pulizzi, papà della bimba - non abbiamo nessun commento da fare, attenderemo di acquisire l'intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede".