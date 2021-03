Denise Pipitone: cosa sappiamo della ragazza russa "somigliante a Piera Maggio"

Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa, raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne è Federica Sciarelli, conduttrice di "Chi l'ha visto?", che oggi alle 21.20 su Rai3 mostrerà l'appello della ragazza. Denise Pipitone è una bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004 quando aveva quasi quattro anni. Quella mattina Denise stava giocando davanti casa, all’angolo tra le vie Castagnola e La Bruna, poi più nulla. Da allora sono passati più di 16 anni, ma Denise non è stata mai più trovata. Tanti anni di ricerche, molte false speranze ma nessun risultato.

Denise Pipitone: cosa dice la mamma della ragazza russa a Chi l'ha visto?

"Sarebbe troppo bello, un regalo enorme", dice Sciarelli interpellata dall'ANSA. "Vi racconto com'è andata. La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c'è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia moltissimo a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa".

"Forse è una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise". Ma perché potrebbe essere Denise? "Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni - tiene a precisare Sciarelli -. Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina 'russa' venne trovata in un campo nel 2005 - spiega ancora - e non sapendo chi sia la sua vera madre, è andata in una trasmissione tv russa per mostrare il suo volto e lanciare a sua volta un appello alla vera famiglia. Ora vanno fatte tutte le verifiche: occorre avere pazienza ed essere scrupolosi".

Denise Pipitone, la segnalazione da Mosca sulla ragazza che cerca la madre

La bambina venne trovata in un campo nel 2005 e ha gli stessi anni che oggi avrebbe Denise. L'appello della ragazza verrà mostrato nella puntata di "Chi l'ha visto?" in onda mercoledì 31 marzo su Rai3. Secondo la telespettatrice che ha segnalato il caso la ragazza assomiglierebbe molto a Piera Maggio, la mamma di Denise. È così? E che aspetto avrebbe oggi Denise? Nel luglio scorso, la Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica fatta dal team di specialisti dei carabinieri del Ris su input dei pubblici ministeri che non hanno mai smesso di cercarla (in basso il confronto tra la foto-ricostruzione di Denise e a destra la ragazza di Mosca andata in tv per cercare la madre).

Sul caso è intervento anche Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che ha fatto sapere all'AdnKronos di voler svolgere tutti gli accertamenti del caso. "Siamo speranzosi ma sempre cauti perché abbiamo avuto tante delusioni. Vogliamo fare l'esame del Dna e pare che ci sia anche la disponibilità della ragazza, che ha una storia molto particolare da quello che abbiamo appreso. Vedremo. È una notizia su cui lavoriamo da 5-6 giorni. Domani ne sapremo di più perché è una cosa di 'Chi l'ha visto?'".

