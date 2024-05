Denise Pipitone, la denuncia della mamma: "Ecco cosa ho trovato, erano collegate alla rete elettrica"

Delle cimici ambientali "collegate alla rete elettrica" e "perfettamente funzionanti". A denunciare il ritrovamento dei due apparecchi, usati in ambito investigativo per captare conversazioni all'insaputa degli interessati, è Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004 quando aveva quasi quattro anni.

La denuncia di Piera Maggio sui social

Piera Maggio denuncia il ritrovamento su Facebook postando una foto delle cimici che, spiega, sono state trovate "dopo 20 anni, a meno che qualcuno non le abbia collocate nel tempo violando il nostro stabile. Erano correttamente funzionanti - si legge nel post di Piera Maggio - perché collegate alla rete elettrica. Adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati. Ovviamente non sappiamo se ce ne sono ancora delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere".

La scoperta sarebbe stata fatta nel corso di un intervento di manutenzione. Il sospetto che sembra avanzare la madre di Denise è che gli apparecchi siano stati installati subito dopo la scomparsa della bimba, nel corso delle indagini.

"Ci chiediamo - scrive Piera Maggio - se durante un'indagine dove vengono collocate determinate apparecchiature negli ambienti privati delle persone, non sia il caso a fine indagine di recuperare le tecnologie, presumibilmente anche costose, di cui si sono avvalsi coloro che hanno condotto le indagini?". E poi: "Se sono apparecchiature dello Stato, pensate che adesso dovremmo chiedere il risarcimento di 20 anni di appropriazione della nostra rete elettrica?".

"Noi controllati in tutto e per tutto, non è stato fatto lo stesso con altri sospetti"

Tra gli utenti che hanno commentato il post c'è anche chi fa notare che dalle immagini gli apparecchi sembrano piuttosto vetusti, mentre c'è chi sottolinea che non sempre questi apparecchi vengono recuperati. Insomma, il ritrovamento potrebbe non essere così singolare. Un altro utente evidenzia poi che dopo 20 anni è difficile pensare che le cimici siano ancora collegate e attive. Piera Maggio però pretende che venga fatta chiarezza. "Magari diranno che non erano collegate con la sala d'ascolto" scrive. "In verità, chi lo dà per certo considerando tutti gli avvenimenti insoliti accaduti nel tempo?".

E comunque, scrive ancora tra i commenti la mamma di Denise, "noi possiamo dire che ci hanno controllato in tutto e per tutto e in tutti gli ambienti del mio stabile. Purtroppo non crediamo sia stato fatto altrettanto con altre persone sospettate meritevoli di forti attenzioni!".