Denise Pipitone, un codice QR e le foto del peluche per continuare a cercare la verità

"Coloro che hanno rapito Denise, hanno eluso la giustizia italiana": lo ha scritto oggi sulla sua pagina Facebook Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone: "Alcuni ci sono caduti in pieno inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui". Tutto questo, continua Maggio, "rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto".

Non va avanti di un centimetro il lavoro della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone, la ragazzina siciliana rapita nel settembre del 2001 da Mazara del Vallo. Il giallo non è mai stato risolto.

Sul blog ufficiale cerchiamodenise.it la speranza di arrivare alla verità non si arresterà mai. "Ti ricordi del tuo compagno di giochi l'Angelo Serafino con cui la sera recitavi le preghiere?". L'ultimo post con la foto del peluche preferito dalla piccola risale a poche ore fa. Si percorre ogni strada, nulla viene lasciato intentato.

Negli scorsi giorni sono state diffuse anche altre immagini, stavolta con codice QR. "Se vuoi, fai stampare dal tipografo un adesivo oppure un adesivo magnetico da applicare sulla vetrata del proprio esercizio commerciale, porta, sull’auto, sul tuo furgone, camper o camion. Salva l'immagine e diffondila anche attraverso WhatsApp, Telegram etc.. Anche all'estero", si legge sul sito. In pratica, inquadrando il codice con il proprio smartphone si viene rimandati a pagine web con tante informazioni e dettagli. Nella speranza di raccogliere in qualche modo qualche informazione, di qualsiasi tipo.

A dicembre il gip di Marsala ha archiviato l'indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Accolta la richiesta avanzata dalla Procura. La nuova indagine, aperta la scorsa primavera, aveva visto coinvolti Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina, Giuseppe Della Chiave e due coniugi, Antonella Allegrini e Paolo Erba, accusati di false dichiarazioni al pm. La richiesta di archiviazione per Erba e Allegrini ha fatto seguito alla loro ammissione di aver mentito fornendo falsi elementi sul coinvolgimento della Corona nel caso. Per gli altri due indagati, invece, secondo la Procura, non sarebbero emersi elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio. Alla richiesta di archiviazione per Anna Corona si era opposto l’avvocato Piero Frazzitta, legale della madre di Denise, Piera Maggio.

Nella relazione che accompagnava la proposta per una commissione d'inchiesta si sottolineava che la sparizione di Denise nel 2004 mentre giocava vicino a casa a Mazara, "appare ancora oggi avvolta da troppi misteri, segnata da gravi incongruenze, lambita da evidenze che portano a sospettare l'esistenza di più di un depistaggio, di un inquinamento di prove e di false testimonianze". Il caso della scomparsa dei Denise Pipitone, scrivono ancora i proponenti, "deve necessariamente trovare una soluzione e una verità, tanto più perché si inserisce in un contesto che vede circa 61.826 persone scomparse ancora da ritrovare in Italia, di cui circa 45.028 minori, sono numeri impressionanti". La storia di Denise, "scomparsa quando aveva solo quattro anni, è ormai quasi simbolica - osservano i deputati - e non può più essere lasciata in balia di sensazionalismi, false piste, connivenze e opacità".