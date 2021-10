Denise Pipitone, come sarebbe oggi: la foto diffusa dalla famiglia

Capelli castano ramato, occhi castani e qualche lentiggine: potrebbe apparire così nel 2021 Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nel 2004.

Oggi Denise avrebbe 21 anni, una giovane donna di cui si può immaginare e restituire il volto grazie alla nuova Age Progression diffusa dalla famiglia: "Attenzione, è un’immagine di ricostruzione - ha detto la mamma Piera Maggio diffondendo l’immagine su Facebook lunedì mattina - Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dottoressa Paloma Joana Galzi, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello”.

Foto: Facebook @Piera Maggio

Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone

Nel giro di meno di un’ora le condivisioni sono state oltre duemila, a testimonianza di quanto ancora la scomparsa di Denise sia viva nella memoria degli italiani. La piccola, nata il 26 ottobre del 2000, è scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2009. Nel corso degli ultimi 17 anni la mamma Piera non ha mai rinunciato alla speranza di ritrovarla, ma le indagini non hanno mai portato a tracce concrete in grado di ricostruire cosa le sia davvero accaduto. Il prossimo 23 novembre il gip del tribunale di Marsala dovrà deliberare sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, cui Maggio e il suo avvocato si sono già opposti.

Nell'inchiesta è coinvolta Anna Corona, indagata per il sequestro e la sparizione di Denise. Corona è la madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola, ed è la ex moglie del papà naturale di Denise. L'archiviazione è stata chiesta anche per Giuseppe Della Chiave che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di aver visto con Denise su uno scooter lo stesso giorno della scomparsa.

Foto: https://www.cerchiamodeniseonlus.it/

Non è la prima volta che viene diffusa un’immagine invecchiata di Denise: la famiglia ne aveva diffuse due nel 2008, con la piccola all’età di 8 anni, e una nel 2014, a 10. Nell’estate del 2021 anche i Ris dei carabinieri avevano sfruttato l’age progression per diffondere una foto di come potrebbe essere Denise a 21 anni, ma la famiglia l’aveva definita "non coerente con quelle precedenti, due nel 2008, una nel 2014, tutte diverse tra loro, sembrano persone diverse. Sarà magari la nostra impressione, quella che oggi dovrebbe essere una ragazza di 20 anni, a noi, è sembrata una bambina di 8 anni".