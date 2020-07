Come sarebbe oggi Denise Pipitone a 20 anni: la foto-ricostruzione dei Ris

Nelle scorse ore la Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell'aspetto che avrebbe Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

La ricostruzione è stata elaborata dal team dei carabinieri del Ris su input dei pubblici ministeri che non hanno mai smesso di cercarla. Denise ora avrebbe 20 anni. Per la vicenda è stata processata e assolta dall'accusa di sequestro di persona la sorellastra.

Una scomparsa quindi senza colpevoli. Denise Pipitone aveva quasi 4 anni, in quel giorno d'estate stava giocando in strada nei pressi della sua abitazione di Mazara del Vallo, all’angolo tra le vie Castagnola e La Bruna, a Mazara del Vallo. L'ultima volta che la bambina viene vista è poco prima delle 11,45. La nonna, in cucina, si accorge della sua scomparsa alle 11,50. Scatta l'allarme, e seguono ore di ricerche febbrili ma infruttuose. All'improvviso svanì nel nulla. L'allarme scattò pressoché subito, e nei giorni e nelle settimane che seguirono, le segnalazioni furone numerose, ma non portarono mai a nulla di concreto.

La madre Piera Maggio non ha mai smesso di cercare la verità. Al centro delle indagini finì anche la sorellastra di Denise, che è stata definitivamente assolta: "Pretendo di sapere chi ha sequestrato la mia bambina. Denise non si è volatilizzata nel nulla né è stata rapita dagli alieni. Gli inquirenti mi dicano dove è la mia bambina e chi l'ha presa. Come madre pretendo queste risposte", aveva detto dopo la sentenza di Piera Maggio.

A 16 anni di distanza, la scomparsa di Denise Pipitone resta un giallo irrisolto. "Denise non è sparita nel nulla, è stata sequestrata sotto casa mia e non è stato uno qualsiasi. Chi l’ha presa sapeva molto bene quello che faceva" ha detto di recente Piera Maggio, che ribadisce il peso che avrebbero avuto alcuni errori commessi nelle indagini nell'immediato. "I primi momenti sono fondamentali. Fu controllata una casa sbagliata. Non abbiamo delle persone preposte a lavorare alla scomparsa di un bambino piccolo e agire nell’immediatezza. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza, mi rivolgo a chi sa e non parla. Le indagini si devono fare lontano da parenti e conoscenti. Noi sappiamo chi sono i colpevoli, lottiamo fino alla fine per la verità e la giustizia. Andiamo avanti e continueremo".