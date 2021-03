Denise Pipitone e il caso della ragazza russa che cerca la sua vera madre

Per ora è solo una suggestione, ma tanto è bastato a riaccendere la fiammella della speranza. Parliamo del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004 quando aveva quasi quattro anni. Quella mattina Denise stava giocando davanti casa, all’angolo tra le vie Castagnola e La Bruna, poi più nulla. Da allora sono passati più di 16 anni, ma Denise non è stata mai più trovata. Tanti anni di ricerche, molte false speranze ma nessun risultato.

Denise Pipitone, la segnalazione da Mosca sulla ragazza che cerca la madre

L’ultima segnalazione arriva dalla Russia: si tratta di una giovane donna che abita a Mosca e che era stata rapita quando era una bambina. Non sa chi sia la sua vera mamma. Ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto.

La bambina venne trovata in un campo del 2005 e ha gli stessi anni che oggi avrebbe Denise. Secondo la telespettatrice di “Chi l’ha visto?” che ha segnalato il caso la ragazza assomiglierebbe molto a Piera Maggio, la mamma di Denise (foto in alto). È così? E che aspetto avrebbe oggi Denise? Nel luglio scorso, la Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica fatta dal team di specialisti dei carabinieri del Ris su input dei pubblici ministeri che non hanno mai smesso di cercarla (in basso il confronto tra la foto-ricostruzione della Denise e a destra la ragazza segnalata a “Chi l’ha visto?”).

Ognuno può farsi la sua idea. Gli elementi in comune tra le storie delle due bambine non mancano, ma potrebbero essere solo coincidenze. E poi, se quella ragazza è davvero Denise, perché non parla italiano? Di segnalazioni cadute nel vuoto nel giallo di Mazara del Vallo ce ne sono state già abbastanza. Per questo è meglio restare con i piedi per terra.