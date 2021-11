Denise Pipitone, il giudice si riserva sulla richiesta di archiviazione per Anna Corona

La gip di Marsala Sara Quittino si è riservata di decidere sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta per la scomparsa di Denise Pipitone. La richiesta era stata avanzata dalla Procura di Marsala dopo che in primavera erano state riaperte le indagini riguardanti quattro persone: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, accusati del rapimento della piccola, e due coniugi romani, Antonella Allegrini e Paolo Erba, indagati per false informazioni al pubblico ministero.

L'inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone

La richiesta di archiviazione per i due coniugi romani ha fatto seguito alla loro ammissione di aver mentito fornendo falsi elementi sul coinvolgimento di Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise, nel caso. Per quest'ultima e per Della Chiave, invece, secondo la Procura non sarebbero emersi elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio. Giacomo Frattizza, il legale dei familiari della piccola Denise, si era opposto alla richiesta di archiviazione per Anna Corona, chiedendo ulteriori indagini su di lei, concordando invece con la richiesta di archiviazione per Giuseppe Della Chiave e i due coniugi romani. "Dobbiamo avere fiducia nella Procura, che oggi abbiamo ringraziato per il lavoro fatto in questi anni, adesso attendiamo questa decisione", ha detto l'avvocato Frazzitta al termine dell'udienza. "Se siamo qui a parlarne è grazie alla Procura - ha aggiunto Frazzitta - Il pm Roberto Piscitello ha voluto avvicinarsi alla madre per dire che non finiremo mai di cercare la piccola Denise e la verità".

L'intercettazione di Anna Corona

Diciassette anni dopo la scomparsa di Denise Pipitone, al centro del dibattito sono tornate una serie di nuove intercettazioni, su cui i periti hanno fornito versioni differenti tra loro. Una in particolare, quella che riguarda proprio Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise già processata per sequestro di minore e assolta in tutti i gradi di giudizio. Lo scorso 25 maggio i carabinieri di Trapani avevano intercettato una frase di Corona: "Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe" ("Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io con Giuseppe", ndr). Parole che secondo le parti i legali dei genitori di Denise potrebbero riferirsi al sequestro della piccola. Il "Giuseppe" di cui si parla non è stato ancora identificato.