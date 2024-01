Denise Pipitone e il video sul finto ritrovamento girato a scuola. La mamma: "Vergogna"

"Denise Pipitone, eccomi: sono io". Sono le parole di una studentessa del liceo classico Cutelli di Catania, in un video pubblicato sui social (e poi rimosso), in cui una compagna di classe intervista la giovane mentre un'altra registra le immagini. Lo scherzo di pessimo gusto, poi rilanciato da una trasmissione Rai, è diventato un caso scatenando l'indignazione della famiglia della bambina scomparsa, quando aveva 4 anni, il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo (Trapani). "È mai possibile che per qualche like siano disposti a tutto e con tanta leggerezza? Dovreste vergognarvi e riflettere su ciò che avete fatto. Di sicuro non è quello che la scuola e le vostre famiglie vi hanno insegnato", hanno commentato i genitori di Denise, Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Nelle immagini si vedono una ragazza che interpreta i panni della giornalista e un'altra che invece finge di essere Denise Pipitone e che racconta, rispondendo alle domande della compagna di classe, di essere lei la giovane scomparsa nel 2004 e di aver vissuto per tutto quel tempo nello sgabuzzino dell'istituto.

Il caso esploso sui social è stato oggetto di attenzione anche da parte della scuola, che dopo aver convocato d'urgenza un consiglio d'istituto con all'ordine del giorno la vicenda, è pronta a prendere provvedimenti. Il filmato realizzato dalle due ragazzine è finito anche in tv: ad occuparsene è stata la Rai nel programma "Ore 14" condotto da Milo Infante, che ha stigmatizzato "la pericolosa deriva che stanno prendendo i social network".