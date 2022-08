Il giallo di Denny Magina, morto dopo una caduta dal quarto piano

È ancora avvolta nel mistero la morte di Denny Magina, il 29enne deceduto lunedì 22 agosto in seguito a una caduta dal quarto piano di un edificio in via Giordano Bruno, a Livorno. I carabinieri proseguono con le indagini per far luce sulla vicenda, una tragedia terribile per amici e familiari, che da subito hanno chiesto "verità e giustizia", ipotizzando il coinvolgimento di terze persone che avrebbero prima picchiato e poi spinto o lanciato il 29enne dalla finestra. Pur mantenendo il massimo riserbo sulle indagini, tuttavia, dal comando provinciale dei carabinieri di Livorno fanno sapere che, al momento, "non vi è alcuna indagine aperta per omicidio". Un'ipotesi dunque esclusa dagli inquirenti i quali, in attesa dei responsi dell'autopsia, stanno "procedendo con gli accertamenti per chiarire le cause di una morte che potrebbe essere accidentale o determinata da un gesto volontario".

"Giustizia per Danny"

In via Giordano Bruno, intanto, è stato posto uno striscione: "Denny sempre con noi, che giustizia sia fatta". Verità che chiedono di conoscere gli amici e, soprattutto, una famiglia intera distrutta dal dolore. A sostenerla, le molte persone che a Denny volevano bene e che si stanno adoperando per aiutare anche economicamente la famiglia Magina. Per questo, su Facebook è stato aperto il gruppo "Giustizia per Denny", dove, richiedendo esplicitamente di evitare istigazioni all'odio, si chiede il sostegno della città. "Buongiorno a tutti - il post di una delle amministratrici -, con l'autorizzazione della famiglia ho voluto aprire questo gruppo in memoria di Denny. Faremo attività per sostenere la famiglia. Siete tutti quanti i benvenuti. Non vogliamo contenuti offensivi o razzisti, non istighiamo odio ma amore verso i suoi familiari". Domani 24 agosto, inoltre, dalle 14 alle 17 sarà allestito un piccolo ritrovo in piazza Giuseppe Saragat, di fronte al Pam, per la raccolta fondi per la famiglia di Denny Magina.