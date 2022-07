Il dentista che dà fuoco alla palestra della ex con l’aiuto dell’amante

Ha dato fuoco alla palestra delle ex fidanzata per vendetta e lo ha fatto insieme alla sua nuova compagna, che per molto tempo era stata rivale della donna. Hanno tentato di farlo di notte, cercando di eludere le telecamere della videosorveglianza ma alla fine i carabinieri hanno ricostruito i fatti e sono riusciti a risalire ai presunti autori. Per loro, un dentista di 67 anni e la la sua amente di 64, la Procura di Milano ha chiesto la condanna a dodici anni di reclusione in sede di udienza con rito abbreviato.

Gli imputati sono accusati di due incendi appiccati tra il maggio e il giugno 2021 in un complesso a Buccinasco (Milano) che ospitava al piano terra la palestra e al piano superiore un centro di pilates. Secondo i carabinieri i due imputati sono legati da una relazione sentimentale e avrebbero voluto vendicarsi della titolare del centro di pilates con la quale l'uomo era stato insieme. Il 67enne non aveva accettato la fine del rapporto e, insieme alla nuova compagna, che per anni era stata la rivale della prima, ha dato il via alla vendetta.

La sera del 28 maggio 2021, dopo avere oscurato l'obiettivo della telecamera di video-sorveglianza della palestra, i due hanno cosparso di benzina i tubi di metano e innescato le fiamme con una lunga miccia a lenta combustione accuratamente posizionata. In quel caso sono stati i vigili del fuoco a evitare l’esplosione. Un mese dopo, il 27 giugno, avrebbero deciso, dopo il primo tentativo fallito, di bruciare direttamente il centro di pilates. Anche qui il peggio è stato scongiurato. Durante le indagini tra i due roghi, i due avrebbero cercato di depistare gli inquirenti accusando del primo incendio la proprietaria del centro di pilates. La sentenza è attesa per l'udienza del 21 luglio.