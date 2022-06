Va dal dentista, ne esce invalida

Per ricostruire l'arcata superiore della bocca, si era affidata a una clinica dentale di Erbusco, in provincia di Brescia. Una procedura chirurgica lunga e complessa, attraverso l'installazione di ben otto impianti, decisamente non andata a buon fine. La donna - una 59enne che vive in Franciacorta - avrebbe infatti riportato un'invalidità permanente al 3% per via di una perforazione del seno mascellare. Tanto che, due mesi dopo il primo intervento, è stata costretta a sottoporsi ad un'altra operazione, questa volta effettuata all'ospedale Civile di Brescia. Un calvario senza fine, e danni permanenti, che hanno spinto la 59enne a intentare una causa civile contro la clinica a cui si era rivolta nel 2014.

La vicenda giudiziaria si è conclusa con la condanna dell'odontoiatra, che risulta anche essere amministratore unico della società da cui dipende il centro dentale di Erbusco. Stando a quando stabilito dai consulenti tecnici d'ufficio, la condotta del medico sarebbe infatti da ritenersi colposa perché avrebbe inserito le viti nonostante la lesione riportata dopo il primo intervento, in cui alla paziente vennero tolti i denti. Il tribunale lo ha quindi obbligato a risarcire i danni, stimati in quasi 9.000 euro (8.977 euro per la precisione). Non solo: il giudice - accertando l'inadempimento contrattuale - ha stabilito la rescissione del contratto e la struttura deve quindi rimborsare 4.550 euro alla ormai ex paziente.

Inoltre, dovranno accollarsi tutte le spese sostenute per il processo e gli accertamenti tecnici: circa 15mila euro. Così ha stabilito il giudice. Peccato, però, che la donna abbia riportato danni permanenti alla bocca e non abbia ancora visto un centesimo. Anzi, teme di non ottenere quanto le spetta: la società risulta in liquidazione e non presenta bilanci dal 2019, scrive BresciaToday.