Denuncia il fidanzato violento, lui le incendia l'auto davanti ai carabinieri: le immagini

Picchiata dal compagno, fugge fino ai carabinieri per denunciarlo, ma lui la segue e le incendia l'auto davanti alla caserma. È successo ad Afragola, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per lesioni, maltrattamenti e danneggiamento. Il tutto è nato quando la donna ha deciso di mettere fine alle violenze subite dall'uomo recandosi alla caserma dei carabinieri di Afragola, ai quali ha raccontato di essere stata picchiata anche pochi minuti prima, quando ha deciso di fuggire in auto.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per curarle le ferite. Mentre raccontava il tutto, l'uomo che l'aveva colpita ha raggiunto il parcheggio della caserma, ha trovato l'auto della donna parcheggiata e l'ha incendiata, per poi allontanarsi. I militari hanno notato la scena e spento le fiamme con un estintore. Con la collaborazione dei carabinieri della sezione operativa di Casoria, i militari hanno rapidamente rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato. Il 37enne è ora in carcere.