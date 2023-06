Peggior addio al celibato della storia: la serata finisce con 9 amici denunciati

Qualcuno ha pensato davvero che fosse in corso un sequestro di persona, e la serata di festa e goliardate è finita con una raffica di denunce. A Trofarello, grosso comune alle porte di Torino, un addio al celibato è finito con 9 persone denunciate per procurato allarme.

Il gruppetto di amici per movimentare i festeggiamenti aveva pensato di inscenare il rapimento del futuro sposo. I vicini di casa si sono spaventati e hanno chiamato la polizia quando hanno visto i passamontagna sul volto delle persone e le armi (che erano ad aria compressa).

Il "commando" di buoni amici, composto da 9 persone, ha portato via di forza un uomo dalla propria abitazione e l'ha legato, imbavagliato e rinchiuso in un furgone. Un anziano condomino, vista la scena, si è sentito male, e in tanti hanno pensato fosse il caso di dare un colpo di telefono alle forze dell'ordine per avvisarle di quanto stava accadendo.

I carabinieri del nucleo radiomobile, dopo aver ricostruito la vicenda e rintracciato i responsabili grazie alle targhe dei veicoli, hanno denunciato i 9 (tutti tra i 23 e i 31 anni) per procurato allarme e sequestrato armi da soft air senza tappa rosso, caricatori, passamontagna, caschi neri e indumenti che richiamano organizzazioni islamiche.