"Ha speso 60mila euro per casa sua": denunciato un prete 

Ha speso 60 mila euro per rifarsi casa. Il problema, secondo chi lo conosce bene, è che quei soldi erano i soldi dei fedeli dati attraverso le offerte e non erano certo destinati alla sua casa. Per questo è stato denunciato per appropriazione indebita un prete della diocesi di San Miniato, in provincia di Pisa. L’esposto arriva da parte di alcuni membri del Consiglio per gli affari economici delle parrocchie, dove il sacerdote opera.

Nella querela i parrocchiani contestano al sacerdote di avere speso soldi versati dai fedeli per le esigenze della chiesa per la ristrutturazione di un alloggio personale, che però si trova all'interno della canonica, dove avrebbe realizzato tre bagni e fatto installare una cucina del valore di 9.000 euro.

Ma la Curia ha risposto subito a queste accuse attraverso una nota ufficiale: "Riguardo alla notizia della denuncia contro un sacerdote per appropriazione indebita, sporta da alcuni membri del consiglio degli affari economici della parrocchia di cui è amministratore, la diocesi di San Miniato dichiara che i lavori di ristrutturazione della casa canonica erano necessari ed urgenti, essendo questa di fatto inabitabile. Le spese sono state tutte autorizzate dalla Curia diocesana e dal legale rappresentante della parrocchia e sono documentate da fatture. Non è stato quindi commesso alcun illecito".

Dunque per l’istituzione religiosa, è tutto regolare e certificato. Anzi, adesso sarà la Curia a passare al contrattacco perché, per denunciare il prete pisano, sarebbe stata anche diffusa una registrazione privata in cui è presente anche il Vescovo, il quale valuterà di sporgere querela per calunnia.