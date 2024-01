Bimbi denutriti, con bruciature di sigaretta e morsi di topi: arrestata una madre per maltrattamenti

Sporchi, denutriti e con il corpo coperto da lividi, bruciature di sigaretta e strani segni che si sono rivelati essere morsi di topi. Così sono stati trovati due bambini di sei e otto anni di etnia rom, abbandonati dalla loro madre, che è stata arrestata per maltrattamenti. Come riporta Il Messaggero, ad accorgersi dei piccoli sono stati due agenti della polizia giudiziaria in borghese, i quali li hanno notati mentre si aggiravano da soli per strada a Roma.

"Sono cattivi"

Per i medici che li hanno visitati in ospedale, i bimbi stavano rischiando la vita: il più piccolo dei due, probabilmente a causa di una malattia non curata, aveva quasi perso la vista e nonostante le cure dei dottori è rimasto gravemente ipovedente. Una volta migliorate le condizioni, i piccoli sono stati sentiti dai pm e uno psicologo: sebbene sappiano parlare poco l'italiano, sono riusciti a esprimere la loro paura nei confronti della madre e del suo nuovo compagno, dal quale aveva avuto altri due figli, con i quali la coppia si sarebbe dovuta trasferire in Francia. "Sono cattivi", hanno detto terrorizzati agli inquirenti ogni volta sentivano nominare i genitori. I due bambini sono ora in un luogo protetto: sono stati affidati a una casa famiglia e hanno intrapreso un percorso di cure, anche psicologiche.

L'arresto e le lesioni

La mamma dei due bambini, di origine rom, ma residente in un appartamento insieme al compagno, è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti. È stata iscritta sul registro degli indagati anche la madre del compagno della donna, ovvero la nonna acquisita, alla quale quel giorno erano stati affidati i piccoli. Il padre biologico dei bambini non è una figura presente nella loro vita.

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la natura delle lesioni: non è escluso che i due bambini siano stati anche picchiati in modo violento, oltre a essere stati praticamente abbandonati. Sono in corso accertamenti per capire se ci siano altre persone responsabili dei maltrattamenti.