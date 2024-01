Deputato spara alla festa di Capodanno e ferisce per sbaglio un uomo

Un uomo è rimasto ferito alla gamba da un proiettile partito per sbaglio dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo, esponente di Fratelli d'Italia. L'episodio è avvenuto durante una festa a Rosazza, nel Biellese, organizzata per festeggiare il nuovo anno dalla famiglia del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Lo riporta La Stampa.

La vittima, 31 anni, sarebbe il genero di un agente della scorta dello stesso sottosegretario alla Giustizia, e partecipava alla festa di Capodanno nella sede della Pro loco di Rosazza, affittata per l'occasione dalla sorella di Delmastro, Francesca, sindaca del Comune biellese.

Pozzolo si sarebbe aggregato al party, avendo una casa a Rosazza, e poco dopo mezzanotte avrebbe estratto la pistola (di cui detiene un regolare porto d'armi). Non è chiaro in che modo sia partito il colpo. Fatto sta che un proiettile ha colpito il 31enne alla gamba. L'uomo è stato immediatamente ricoverato in codice giallo all'ospedale, da cui è stato dimesso poco dopo con una prognosi di pochi giorni. Sulla vicenda la procura di Biella avrebbe già aperto un’inchiesta