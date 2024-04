Derby Roma-Lazio ad alta tensione: scontri vicino all'Olimpico

Il derby della Capitale si preannuncia ad altissima tensione. Nonostante la partita tra Roma e Lazio sia in programma alle 18 di oggi, sabato 6 aprile, già di prima mattina gruppi di romanisti e laziali sono venuti a contatto. Ad evitare il peggio l'intervento della polizia che ha separato i due gruppi, composti da un centinaio di persone, facendo ricorso all'uso di lacrimogeni.

Come riporta RomaToday, i fatti sono avvenuti poco dopo le 9.30. Secondo quanto ricostruito e riferito dalla polizia un gruppo di circa 200 tifosi Laziali, con il volto nascoto, si è spostato dal giardino Giusti della Farnesina verso il bar River uno dei punti di ritrovo pre partita dei tifosi giallorossi. Lì hanno trovato la risposta di circa 100 tifosi romanisti che sono andati loro incontro cercando il contatto.

A bloccare gli scontri l'intervento delle forze di polizia, già schierate da ieri. In pochissimo tempo le due frange sono state separate. L'arrivo dei poliziotti ha scatenato un fitto lancio di petardi e bombe carte contro gli agenti che hanno reagito utilizzando lacrimogeni, risultati poi decisivi per disperdere i facinorosi.

Un tifoso della Roma, classe 1983, è stato arrestato dagli agenti del distretto Ponte Milvio per aver lanciato una bomba carta. Sono già al vaglio le immagini della polizia scientifica che hanno ripreso tutto, per individuare ulteriori responsabilità e non si escludono ulteriori fermi. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati caschi, utilizzati per possibili travisamenti, mazze, bastoni e cacciaviti.