La paziente derubata in ospedale mentre è in sala operatoria: "Mi hanno preso tutto"

Disavventura per una donna di Napoli che è andata all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze per sottoporsi, lo scorso 7 giugno, ad un intervento chirurgico: è stata derubata dei suoi effetti personali mentre si trovava in sala operatoria. A raccontare la vicenda è il collega Andrea Guida di FirenzeToday.it. Arrivata nella stanza di degenza, la donna ha lasciato gli effetti personali all'interno di un armadietto, per poi essere sottoposta in sala operatoria all'intervento chirurgico. Il giorno dopo l'operazione, una volta arrivata in stazione per riprendere il treno di ritorno verso Napoli, si è accorta che nella sua borsa mancava il portafoglio. Soldi, documenti, carte di credito e chiavi di casa, che le sarebbero stati rubati proprio nel momento in cui si trovava sotto ai ferri.

Derubata in ospedale mentre è in sala operatoria

"Mai avrei immaginato di incorrere in una situazione del genere - ha raccontato la donna -. Ero da sola e non potevo lasciare le mie cose a nessuno. Per questo motivo ho messo la borsa dentro un armadietto che purtroppo era sprovvisto di chiave. Era intorno alle 13, e prima di lasciare la stanza per dirigermi in sala operatoria ho aperto la borsa per tirare fuori un fazzoletto, e ho visto che il portafoglio c'era". Dopo l'operazione la donna è tornata nella sua stanza nel pomeriggio: "Avendo fatto un intervento non troppo invasivo mi è stata fatta un'anestesia parziale, e quindi ero intontita. Quando ho preso il telefono dalla borsa per avvisare i familiari che tutto fosse andato bene, non mi ero ancora accorta della spiacevole sorpresa".

Solo il giorno dopo, alla stazione di Santa Maria Novella, la donna si è accorta dell'accaduto. Il racconto della paziente continua: "Già nel preparare le cose in ospedale mi ero resa conto che la borsa pesasse meno, ma pensavo che fosse una sensazione dovuta al fatto che ancora non ero al cento per cento. Quando sono arrivata al distributore per prendere una bottiglietta d'acqua mi sono accorta che il mio borsellino non c'era più. Dentro avevo tutto: contanti, carte e anche le chiavi di casa. A quel punto sono tornata in ospedale per ravvisare dell'accaduto, e un'infermiera mi ha raccontato che qualche settimana fa era già successo ad un'altra persona".

Gli acquisti con la sua carta di credito

"Ciò che mi ha fatto male - prosegue la donna - è che mentre io ero in sala operatoria, chi ha rubato il mio portafoglio stava facendo acquisti con la mia carta di credito, che per fortuna si è automaticamente bloccata dopo qualche ora. Ho perso circa 300 euro, oltre che il treno di ritorno. Ancora oggi sono scossa nel raccontare questo avvenimento, perché lavoro anche io in ospedale e non mi spiego come un paziente possa venire derubato mentre si sta operando. Non tutti possono andare in ospedale accompagnati, quindi mi chiedo come sia possibile che non ci siano degli armadietti custoditi dove lasciare le proprie cose", conclude con amarezza.