Il nonno che cade dal balcone e muore davanti ai nipotini

Ieri a Desenzano, in provincia di Brescia, un uomo di 77 anni è deceduto sotto gli occhi dei due nipoti cadendo dal balcone. Il nipote più grande, vedendo cadere il nonno, a otto anni ha chiamato i soccorsi: l'ambulanza è arrivata nell'abitazione indicata dal bambino ma la vittima era già morta.

La storia è stata raccontata oggi da BresciaToday: il più grande ha lanciato l'allarme al 118 quando il nonno dopo essere caduto da una scala mentre svolgeva alcuni lavori in casa, a una tapparella sul balcone, è precipitato dal terzo piano. La tragedia è accaduta al terzo piano di una palazzina in via El Alamein, l'uomo stava cercando di sistemare una tapparella e indossava un paio di ciabatte che probabilmente lo hanno fatto scivolare: