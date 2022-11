Desirée violentata e uccisa, confermate le condanne: "Sono quattro mostri"

Dopo quattro ore in camera di consiglio, la corte d'appello di Roma ha confermato le condanne ai quattro imputati per l'omicidio di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni uccisa il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Si tratta di Mamadou Gara, Yousef Salia, Brian Minthe e Alinno Chima. Sono accusati, a vario titolo, di omicidio, violenza sessuale e spaccio. In primo grado, i giudici avevano condannato i primi due all'ergastolo, Chima a 27 anni e Minthe a 24 e mezzo. Il procuratore generale aveva chiesto alla corte la conferma delle condanne per gli imputati. Conferma poi arrivata.

"Speravo nella conferma delle condanne. Sono quattro mostri e devono stare dietro le sbarre. Questa sentenza mi dà solo un po' di pace dopo tanto dolore, ma il dolore ci sarà sempre e nessuno mi ridarà mai mia figlia", ha affermato Barbara, la madre di Desirée.

L'omicidio di Desirée Mariottini

Dalle carte dell'indagine è emerso che gli imputati avevano fornito alla ragazza, che sarebbe stata in crisi di astinenza, un mix di sostanze composto anche di tranquillanti e pasticche. Ma la miscela, "rivelatasi mortale", era composta da psicotropi che hanno determinato "la perdita della sua capacità di reazione", consentendo agli indagati di violentare la minorenne in uno stabile fatiscente. Nell'ordinanza con cui il gip dispose il carcere si affermava che il gruppo ha agito "con pervicacia, crudeltà e disinvoltura", mostrando una "elevatissima pericolosità e non avendo avuto alcuna remora" nel portare a termine lo stupro e l'omicidio.

Nel provvedimento sono citate anche alcune testimonianze. "Meglio lei morta che noi in galera": è la frase che secondo alcuni testimoni avrebbero pronunciato tre dei quattro accusati. Gli accusati, inoltre, "impedirono di chiamare i soccorsi per aiutare la giovane".