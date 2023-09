Detenuto evade dalla finestra, poliziotto lo insegue e precipita: è in fin di vita

Un agente della polizia penitenziaria è in fin di vita in ospedale dopo essersi ferito nel tentativo di inseguire un detenuto che è evaso. Siamo a Milano, dove un carcerato oggi 21 settembre è scappato lanciandosi da una finestra al secondo piano dell'ospedale San Paolo. Il poliziotto ha tentato di fermarlo e si è lanciato a sua volta ma ha sbattuto la testa ed è in coma. A rendere noto quanto successo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.Pp., all'AdnKronos.

N.M. era detenuto a San Vittore ma in seguito a una lite in carcere è stato condotto all'ospedale San Paolo. Pare che sia stato portato d'urgenza al pronto soccorso in un reparto ordinario, non quello destinato ai carcerati. Dopo avere trascorso la notte nella stanza a lui assegnata al secondo piano, intorno alle 5 del mattino di oggi 21 settembre si è buttato dalla finestra. Il poliziotto che lo aveva in custodia lo ha inseguito, buttandosi anche lui dalla stessa finestra, ma è caduto sbattendo la testa. Trasportato d'urgenza al San Carlo, è gravissimo.

Di Giacomo sottolinea che l'evasione arriva dopo quattro tentativi di fuga, azzardati da parte di detenuti, dagli ospedali italiani. "Tanta la preoccupazione per il collega - dice - Qui si rischia la vita e l'emergenza carceri è ormai drammatica".

Donato Capece, segretario generale del Sappe parla di "violenze annunciate". Per il sindacalista "Quel che è accaduto a Milano testimonia una volta di più le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di polizia penitenziaria"

Dall'inizio dell'anno sono 8 i detenuti fuggiti dagli ospedali, il doppio di quelli evasi in tutto il 2022. Il loro numero è pari quasi al triplo dei detenuti scappati dai penitenziari, 3 nel 2023 (mentre nel 2022 erano stati 8). In sei degli otto casi del 2023 i detenuti sono evasi dai nosocomi nonostante fossero sottoposti a un servizio di piantonamento, che viene disposto dalla magistratura di sorveglianza.

Chi è il detenuto evaso

Il detenuto evaso è un palestinese di 32 anni. Era finito a San Vittore ad agosto, arrestato dalla squadra mobile per una rapina ai danni di un giovane in centro a Milano. Il 32enne, insieme a un complice, è accusato di avere strappato dal polso della vittima un prezioso Rolex Daytona da 60mila euro per poi scappare in monopattino. Pochi giorni dopo è stato rintracciato dagli agenti in zona Lambrate, con il Rolex al polso.

