Il detenuto evaso durante un trasferimento: "Ora è prioritario catturarlo"

Un giovane detenuto del carcere minorile Beccaria di Milano è evaso durante un trasferimento. È successo giovedì 30 maggio, all'indomani della protesta che ha coinvolto, nel pomeriggio di mercoledì, la maggior parte dei detenuti. Lo rende noto il Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria. Era in corso il trasferimento di tre detenuti in una comunità del Bresciano con tre agenti di scorta, ma uno dei tre giovani è riuscito a scappare prima di entrare nella struttura. L'allarme è stato immediato e sono subito partite le ricerche, per il momento senza esito.

"Ora è prioritario catturare l'evaso, ma auspichiamo una celere soluzione a questi eventi critici che coinvolgono i detenuti, ormai divenuti statistica - ha commenta Donato Capece del Sappe -. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri regionali. Le condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria del Beccaria sono ormai al collasso".

Lo scorso sabato 18 maggio un altro giovane detenuto è evaso dal Beccaria, ma è stato casualmente notato da una pattuglia di polizia penitenziaria che stava transitando nella zona dell'istituto ed è stato immediatamente catturato. Nel mese di aprile, il Beccaria è salito agli onori della cronaca nazionale per l'indagine su oltre venti agenti di polizia penitenziaria accusati di torture e violenze nei confronti dei detenuti.