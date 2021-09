Detenuto trovato morto in cella: "Aveva la testa incastrata nella fessura per le vivande"

Disposta l'autopsia per stabilire le cause esatte della morte. La denuncia dei sindacati

Un detenuto 43enne di origini tunisine è stato trovato morto nel carcere fiorentino di Sollicciano. L'uomo sarebbe stato ritrovato con la testa incastrata nella fessura usata per passare le vivande. Il pm di turno, Giacomo Pestelli, ha disposto l'autopsia per stabilire le esatte cause della morte. Gli inquirenti escluderebbero al momento il coinvolgimento di altre persone nell'episodio. Tra l'ipotesi, quella che il 43enne sia morto soffocato dopo essere rimasto con la testa incastrata. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del carcere. Non è escluso che possa essersi trattato di un suicidio o di un gesto dimostrativo finito in tragedia.

"Le circostanze della morte non le conosciamo, ma rimane il fatto che ieri sera a Sollicciano oltre alla morte del detenuto un altro ha abbattuto nuovamente i muri della cella, per cui anche questo fatto pone sempre di più l’accento su di una struttura alquanto fragile visto quanto avvenuto l’11 luglio 2021", ha detto il segretario generale regionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria Eleuterio Grieco.

"Condividiamo le parole del sindaco Nardella circa la necessità di riedificare un nuovo carcere, perché Firenze Sollicciano è una struttura non più funzionale alla gestione della detenzione, giuridicamente e costituzionalmente per cui qualsiasi progetto che si voglia fare impatterà sempre con il luogo che è inadeguato alla sua primaria funzione" ha aggiunto Grieco, rimarcando la situazione "davvero drammatica" del carcere. "Solo pochi giorni fa avevamo denunciato le sue ataviche criticità strutturali e gestionali. Ancora oggi manca il comandante e direttore titolare del carcere, per cui anche la gestione del sistema è labile sotto ogni punto di vista e nessuno assume le giuste e conseguenziali decisioni" ha sottolineato Grieco e "registriamo anche l'assenza della politica regionale e fiorentina poiché a più riprese chiediamo di essere ascoltati e ricevuti per dare il nostro apporto di idee per una detenzione dignitosa che contava, al 31 luglio 2021, 3.032 detenuti di cui 1.455 stranieri e 85 donne".