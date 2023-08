Il ragazzo di 21 anni investito e ucciso in tangenziale: stava soccorrendo un motociclista

Un giovane addetto al soccorso stradale di Aci Global, Devis Hazu, 21enne italiano di origini romene residente a Moncalieri (Torino), è morto investito da un'auto mentre era impegnato a recuperare una moto in avaria. L'incidente è avvenuto alle 19 circa di mercoledì 2 agosto lungo la sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione Torino. Devis Hazu stava lavorando: era un autista di carroattrezzi.

Il ragazzo è morto sul colpo. In attesa dell'ambulanza, un'automobilista di passaggio che ha visto la scena si è fermata e ha provato a rianimare il ragazzo, ma senza successo. La conducente dell'auto, italiana di 38 anni, si è fermata e poi è stata trasportata in ospedale a Moncalieri in codice giallo in stato di shock. Adesso rischia una denuncia per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo che dovranno chiarire l'esatta dinamica del sinistro, gli ausiliari Ativa che hanno chiuso al traffico le due corsie più a destra (si è transitato soltanto su quella di sorpasso), il personale sanitario della Croce verde di Villastellone e della Croce rossa.

Continua a leggere su Today.it...