Diana Biondi, la studentessa di 27 anni scomparsa nel nulla

Sono ore di apprensione a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove da tre giorni si sono perse le tracce di Diana Biondi, una ragazza di 27 anni che vive insieme alla famiglia nel comune del Napoletano. L'ultimo avvistamento risale allo scorso 27 febbraio, giorno in cui la giovane studentessa è uscita di casa per andare la facoltà di Lettere Moderne della Federico II, a Napoli. In serata però la ragazza non ha più fatto ritorno a casa e da quel giorno risulta irrintracciabile.

Quella stessa sera Edoardo Biondi, padre della 27enne, ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, mentre amici e familiari si sono prodigati chiedendo aiuto con diversi appelli sui social network, invitando chiunque l'avesse vista a fornire elementi ai militari. Al momento non si hanno notizie della ragazza e il suo telefono risulta spento. Quando è stata vista uscire di casa l'ultima volta indossava a jeans e scarpe nere con strisce bianche e maglia nera, un giaccone grigio scuro lungo al ginocchio con un cappuccio e una borsa nera.

L'appello, diffuso anche nel gruppo di Lettere Moderne dell'Università Federico II di Napoli, è il seguente: "Aiutateci a trovare questa ragazza: è scomparsa. È uscita di casa e non è più rientrata. Pare si fosse recata a Napoli in zona universitaria. È iscritta alla facoltà di Lettere Moderne alla Federico II. Se avete contatti con persone che frequentano la sua facoltà o che potrebbero conoscerla fate girare la foto. Se qualcuno avesse informazioni può chiamare al numero indicato nel post: 331 8776262".