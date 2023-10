Diciottenne italiana arrestata in Kazakistan, gli agenti indagati per tortura

Amina Milo Kalelkyzy, la diciottenne italiana che da più di tre mesi nel carcere ad Astana, in Kazakistan, con l'accusa di traffico internazionale di droga, avrebbe subito abusi durante la sua detenzione. Per fare luce sul caso, alcuni poliziotti sarebbero indagati per tortura nell'inchiesta che ha aperto la Procura speciale della capitale kazaka. I maltrattamenti, stando a quanto comunicato all'ANSA dal legale di Amina, Alibek Sekerov, sarebbero avvenuti durante i giorni in cui la ragazza è stata trattenuta da alcuni agenti in un appartamento "segreto", dove sarebbe stata "maltrattata e picchiata", e dove avrebbe "subito dei tentativi di stupro". L'avvocato della ragazza ha precisato che "ci sarà un altro confronto in Procura con uno degli agenti indagati e con altri testimoni".

La ragazza, naturalizzata italiana e residente nella provincia di Lecce, era in Kazakistan con la madre per visitare amici e parenti. La 18enne è stata fermata ad Astana dalla polizia il 18 giugno, mentre era in giro con un coetaneo del posto, che aveva con sé della droga. Ma, precisa il legale, Amina "non sapeva che il ragazzo avesse degli stupefacenti". E anche gli esami tossicologici non hanno evidenziato la presenza di alcuna sostanza nel sangue di Amina e che quindi "è stata detenuta senza alcun motivo".

Cosa è successo

Per capire bene la vicenda che vede coinvolta la 18enne italiana, è necessario riavvolgere il nastro ai primi giorni di luglio. La giovane era andata con la madre Assemgul Sapenova, naturalizzata italiana, in Kazakistan per visitare alcuni parenti che vivono lì. Da quel momento inizia il calvario per la giovane che, secondo i racconti forniti dalla madre, è stata fermata una prima volta dalla polizia il 2 luglio, mentre era con un ragazzo kazako, e rilasciata dopo una notte in custodia.

Due giorni dopo, il 4 luglio, è stata nuovamente fermata e portata con l'inganno - ricostruisce il quotidiano pugliese - da due agenti di polizia in un appartamento privato dove sarebbe stata segregata e maltrattata per 16 giorni. Gli agenti avrebbero poi chiesto telefonicamente a sua madre un riscatto di 60mila euro per riavere sua figlia.

Solo grazie al lavoro diplomatico dei funzionari dell'ambasciata Amina è stata rintracciata e rilasciata da quello che è subito apparso uno stato di detenzione illegittimo. La ragazza ha trascorso 16 giorni legata a una sedia, spesso senza poter mangiare o bere. Sarebbe stata maltrattata, picchiata, sottoposta a ogni tipo di umiliazione, forse ad abusi. Ma "mentre la madre denunciava i poliziotti che l'avevano sequestrata per 16 giorni, trascinandoli in tribunale" la 18enne è stata convocata, pochi giorni dopo, l'11 luglio, alla stazione di polizia per la firma di alcuni documenti, che la giovane non comprendeva perché, vivendo in Italia da quando aveva otto anni, non parla né russo né kazako. La ragazza è stata nuovamente arrestata con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. "Da quel momento Amina, per il tramite del suo avvocato e con il sostegno dell'ambasciata, ha chiesto più volte i domiciliari, ma non le sono stati concessi perché le autorità kazake ritengono sussista il pericolo di fuga", scrive il Quotidiano di Puglia, che ha riportato la vicenda. "Ho paura per lei e per me", ha detto la mamma, "sto lottando contro tutti. Qui le leggi sono diverse. Se mi succedesse qualcosa, chi l'aiutera'?"