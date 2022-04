DiCoprio, lo youtuber giapponese derubato allo stadio del Napoli

Youtuber giapponese e tifoso del Napoli derubato allo stadio Maradona. Il fatto è stato denunciato proprio via social network da Hikaru Kumakura, conosciuto dai tifosi napoletani come DiCoprio. Hikaru è noto nella piazza partenopea per la sua passione per il calcio giapponese, ma anche per il suo attaccamento alla maglia del Napoli. Lui vive in Giappone, ma è un tifoso della squadra di Luciano Spalletti e lo scorso fine settimana era nel capoluogo campano per vedere il Napoli. In occasione del match contro la Roma, però, lo youtuber ha denunciato un furto all'ingresso del Maradona.

“All'ingresso due steward mi hanno detto che avrei dovuto lasciare la telecamera per poi riprenderla all'uscita, un modello da 500 euro, che poi all'uscita non ho più trovato” ha raccontato il proprio DiCoprio, che ha anche indicato il gate di accesso allo stadio e i riferimenti degli steward che gli avevano controllato lo zaino.

La rete non è rimasta indifferente e, nei confronti di Hikaru, è partita una catena di solidarietà con tanti tifosi del Napoli, alcuni dei quali anche più noti, che hanno dato il via a una raccolta fondi per ricomprare la telecamera. Anche la stessa società calcistica si è mossa per capire che cosa sia successo allo stadio e verificare, con il supporto della polizia, eventuali responsabilità.