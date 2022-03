Italiano accoltellato e ucciso a Chicago mentre torna a casa dal lavoro

Un italiano di 41 anni, Diego Damis, è stato ucciso a coltellate mentre rientrava a casa dopo il lavoro a Chicago. L'omicidio è avvenuto venerdì mattina lungo la South Greenwood Avenue. I familiari hanno riferito che il suo portafoglio non è stato trovato, un particolare che avvalora l'ipotesi di una rapina finita in tragedia.

I paramedici lo hanno portato all'Università di Chicago Medical Center, dove è stato dichiarato deceduto. La polizia ha dichiarato che si sta indagando, ma finora non c'è stato nessun fermo. L'assassino di Diego è ancora a piede libero.

Il 41enne si era trasferito negli Stati Uniti nel 2015. Come riferisce il "Chicago Sun Times" faceva parte dello staff del bar "The Cove Lounge". Gli amici e i familiari lo descrivono come una persona estremamente altruista e pronta ad aiutare il prossimo. Col sorriso. Diego era anche un sassofonista, un pittore e un appassionato di scacchi. "Era l'anima più dolce del mondo", ha raccontato un suo amico. "Il fatto che qualcuno lo abbia brutalmente pugnalato più volte è pazzesco". Damis lascia il fratello Andrea, le sorelle Laura e Claudia D'Amico e la madre Rosa.