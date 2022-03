Diego Gugole, il giovane che ha ucciso i genitori "per soldi": tutto quello che non torna

La foto di copertina del suo profilo Facebook è una scritta su un muro: "La gente mi fa venire il vomito". Nei commenti sono comparsi insulti di ogni tipo da mercoledì in avanti. Diego Gugole, 25enne di Chiampo, paese nel cuore dell'omonima operosa valle in provincia di Vicenza, è accusato di omicidio pluriaggravato. Ha confessato di aver ucciso i genitori, Sergio Gugole e Lorena Zanin, di 62 e 59 anni. Per soldi, anche se restano vari punti da chiarire. I coniugi sono stati uccisi a colpi di pistola, arma illecitamente detenuta e acquistata sul mercato nero per alcune migliaia di euro poco prima. Settantadue ore fa, il giorno stesso dello sconvolgente fatto di sangue, il 25enne ?i è spontaneamente presentato alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Vicenza, chiedendo di parlare con i militari. Ora è in carcere, in isolamento. Nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo.

La doppia vita di Diego Gugole

"Ultimamente non mi piaceva lavorare, spesso raccontavo bugie" ha raccontato agli inquirenti il giovane Diego Gugole. Martedì pomeriggio, dopo aver ucciso a sangue freddo la mamma e il papà (al padre ha sparato non alle spalle, bensì di fronte, guardandolo in faccia), Gugole è anche andato in un bar "a bere qualcosa" e a guardare una partita. Lo hanno incrociato amici e conoscenti, uno si sarebbe fermato a parlare con lui dopo le 17. Nessuno ha notato qualcosa di strano. Una freddezza crollata come un castello di carte quando alcuni amici di famiglia si sono preoccupati per la strana assenza dei coniugi Gugole dalla riunione di condominio.

Non è chiaro se Diego Gugole davvero fosse seguito regolarmente da una psicologa, a cui si era rivolto spinto dai genitori. Non si sa se Diego fosse in sé: "Non aveva problemi psichiatrici conclamati", dice il suo avvocato. In paese lo chiamavano "il mona", non certo un complimento. Al mona "è scoppiata la testa", dicono ora gli amici che con Diego prendevano il tavolo nei locali della riviera il sabato sera. "Essere folli non è così male, se hai qualcuno con cui condividere la tua follia". "La mia follia è la mia salvezza, a essere 'normale' ho rinunciato da tempo". Sono solo alcuni dei messaggi che “gugol69” postava sui social a corredo di immagini di serate in locali della zona.

I dubbi sulla pistola

Gugole, racconta oggi la Stampa "mentiva. Mentiva sempre. Sul lavoro. Sulla sua vita. Sulle compagnie. Diceva bugie a mamma Lorena e papà Sergio, su ogni cosa. Anche banale. Per esempio, ha spiegato nell'interrogatorio di martedì sera, 'tornavo a casa con una giacca nuova firmata e dicevo che costava poco'. Mentiva sulle questioni lavorative. Mentiva anche sulle amicizie che frequentava e su cui ora indagano i carabinieri". Ci sono molti dubbi, varie ombre. In primis la pistola comprata per 3.800 euro "da un marocchino". Non è semplice procurarsi un'arma per un ragazzo di 25 anni fuori dalle dinamiche criminali. Potrebbe essere una bugia, un'altra. Un anziano vicino di casa racconta che Diego Gugole per qualche anno aveva lavorato in conceria con papà Sergio, "bravissima persona". Il giovane qualche mese fa si era offerto di sintonizzargli la tv: "Docile e mansueto, ma tanto strano. Non proprio a posto".

I genitori non erano affatto contrari al fatto che il figlio comprasse una casa tutta sua, e probabilmente non avevano nulla in contrario ad aiutarlo ancora economicamente. Volevano però che prima trovasse un lavoro. Diego Gugole voleva però impossessarsi subito di una consistente somma di denaro, circa 800mila euro, investita dai genitori anche in titoli. Quei soldi gli servivano per acquistare una villa ad Arzignano, per la quale una settimana prima aveva già corrisposto un anticipo a titolo di caparra e un'auto nuova. Il giorno del massacro ha trasferito parte del denaro sul suo conto, ha portato in casa il materiale per nascondere le tracce di sangue, ha buttato i vestiti usati e si è lavato per bene. Poi è crollato.