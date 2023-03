Diego Marongiu è morto nel sonno a 22 anni

È andato a dormire ma non si è più risvegliato. È morto così Diego Marongiu, 22enne di Lunamatrona, una piccola cittadina nel sud della Sardegna. Il giovane era molto conosciuto non solo in Paese ma anche nel capoluogo cagliaritano per la sua passione per il calcio e la sua fede calcistica al Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, la causa della morte improvvisa sarebbe un arresto cardiaco. Dunque non ci sarebbero dubbi sul fatto che il decesso del giovane sia dovuto a una fatalità. Il sindaco della cittadina sarda ha specificato infatti che si tratta di un evento inaspettato che colpisce tutta la comunità e ha espresso solidarietà alla famiglia in questo momento di dolore.

Lutto anche nel mondo del tifo e dello sport. A ricordare Diego Marongiu anche la stessa società sportiva di calcio del Cagliari che, in un post sulla propria pagina Facebook, scrive: "Una notizia terribile. Il Cagliari Calcio piange Diego Marongiu, grande tifoso rossoblù prematuramente scomparso oggi a Lunamatrona".