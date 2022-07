La dieta di Panzironi "è pericolosa per la salute"

Già sotto processo per esercizio abusivo della professione di medico, ora il Tar del Lazio ha bocciato il suo elisir di lunga vita. Adriano Panzironi, il guru che promette 120 anni di vita a chi acquista i suoi integratori, si ritrova a doversi difendere davanti alla giustizia penale e amministrativa. Il tribunale amministrativo del Lazio, infatti, ha bocciato la dieta ideata del sedicente medico. Nel frattempo Panzironi deve affrontare un processo che riguarda l'esercizio abusivo della professione medica senza alcuna abilitazione. Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato nel 2019, quando l'Agcom (autorità per le garanzie nelle comunicazioni) si era attivato multando un'emittente televisiva che aveva pubblicizzato la dieta di Panzironi.

Nello specifico, il guru affermava che il regime alimentare da lui proposto avrebbe allungato la vita, demonizzava la dieta mediterranea e prevedeva una serie di integratori da lui prodotti. Secondo l'Agcom, nella trasmissione venivano inviati messaggi pericolosi per la salute dei telespettatori. Da qui una multa di 264mila euro. Quindi era arrivato il ricorso dell'emittente televisiva, basato "sull'eccesso di potere dell'autorità e la violazione della libertà di stampa". Ora la sentenza del Tar del Lazio, che ha confermato la multa, condannando di fatto la "dieta" di Panzironi.

La programmazione gestita dal guru, secondo le motivazioni del Tar, "collega in modo pericoloso l'adozione di uno stile di vita alla cura di malattie gravi come il tumore". Secondo i giudici, inoltre, "gli approfondimenti e le testimonianze trasmesse dal canale sono idonee a ingenerare sfiducia nella medicina tradizionale. Se è vero che la riduzione degli zuccheri e l'attività motoria determinano il miglioramento delle patologie, come dimostra la medicina tradizionale, è pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all'adozione di uno stile di vita la cura o la regressione di malattie gravi come i tumori o patologie genetiche", concludono i giudici del Tar.