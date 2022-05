Calciatore si accascia in campo e muore, a breve sarebbe diventato papà

Dramma sabato pomeriggio su un campo di calcio di Castel Goffredo, nel Mantovano, dove si stavano disputando i playoff del campionato Uisp tra i padroni di casa dal Casalpoglio e il Quingentole. Il capitano degli ospiti, Dimitri Roveri, 28 anni, si è improvvisamente accasciato sull'erba e non ha mai più ripreso conoscenza.

Soccorso immediatamente dalla sorella, che è anche presidente del club, al 28enne è stato a lungo praticato il massaggio cardiaco prima dell'arrivo dei soccorritori, giunti con due ambulanze e un elicottero. Il giovane calciatore è stato poi caricato proprio sull'elicottero e trasportato al San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. In serata, dopo qualche ora di speranza, la drammatica notizia del suo decesso, con ogni probabilità dovuto a un infarto.

Dimitri abitava a Quingentole, in provincia di Mantova, ed era fidanzato: la settimana scorsa aveva annunciato a tutti gli amici che a settembre sarebbe diventato padre. Lavorava come giardiniere e addetto alle pulizie in una casa di riposo del mantovano. Il suo club lo ha salutato postando una sua foto sorridente sui social accompagnata dalla frase "ciao Dima".